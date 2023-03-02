В Тамбове введут в эксплуатацию газовую станцию для общественного транспорта

В Тамбове готовится к открытию газозаправочная станция для общественного транспорта. Это позволит автобусам заправляться на своей территории, не тратя время и топливо на дополнительные поездки. Объект был построен за три месяца, оборудование для него произведено в Тамбове. Объект заработает в ближайшие 2 недели.

- Для строительства заправки привлекались инвестиционные средства. Сейчас оборудование уже практически собрано, ведутся пуско-наладочные работы, - сообщают в администрации города Тамбова.

Станция будет функционировать в автоматическом режиме. Автобусы будут заправляться ночью, чтобы не съезжать с маршрута днем.

Сейчас около 60 автобусов «Тамбовгортранса» ездит на газовом топливе. В следующем году планируется увеличение автопарка и мощность заправки также должна вырасти.