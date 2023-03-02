Тамбовские «волки» оказались в шаге от вылета из Кубка Петрова

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В Воскресенске состоялся четвертый матч 1/8 финала Кубка Петрова между местным «Химиком» и «Тамбовом». Проиграв на своем льду 1:4 и 0:5, наши парни добились успеха в первом гостевом поединке (5:4). Да и вторая встреча на подмосковном льду могла завершиться победой гостей. Основное время не выявило сильнейшего, более того, за 60 минут команды не провели ни одной результативной атаки. Но в овертайме удачливее оказались хозяева – минимальную победу принес Кирилл Меляков, реализовав численный перевес на 68-й минуте (1:0). Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Химика». Сегодня, 2 марта, команды проведут 5-й матч в Тамбове. Начало игры в 18:30.

Напомним, что в четвертьфинал турнира выйдет тот, кто первым одержит четыре победы. Так что любое следующе поражение может стать последним для «волков». Если потребуются шестой и седьмой поединки, то они состоятся в Воскресенске (5 марта) и в Тамбове (8 марта).