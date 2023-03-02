В Тамбовской области водитель такси устроил лобовую аварию во время обгона

Водитель решил выполнить обгон Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участником которой стал автомобиль такси, произошла 1 марта в 10 часов 30 минут на 96 километре автодороги «ТАМБОВ-ШАЦК», на территории Моршанского района. 35-летний водитель службы такси «SKODA RAPID», не убедился в том, что совершает безопасный обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу «DAEWOO NEXIA» под управлением 35-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «SKODA RAPID», не пострадал, водителя автомобиля «DAEWOO NEXIA» осмотрел на месте аварии фельдшер скорой медицинской помощи, госпитализировать ее не стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В салонах обоих автомобилей находились по два ребенка, в возрасте от 2 месяцев до 12 лет. Благодаря тому, что дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств, никто из них не пострадал.