В Мичуринске выбрали территории, за благоустройство которых горожане могут проголосовать

Мичуринцам предстоит выбрать один объект из трех

В Мичуринске утвердили общественные территории, которые могут быть благоустроены в следующем году. Победителя уже в этом году определит голосование. Сбор предложений проходил в феврале. Горожане помогли составить список из 6 объектов.

- Каждый вариант был представлен на суд членов комиссии. В ее состав вошли представители Общественного Совета города, депутатский корпус, активисты общественных объединений наукограда и специалисты сферы благоустройства. По итогам голосования выбраны 3 территории, наиболее актуальные на сегодня. Это, по мнению большинства: территория на пересечении улиц Герасимова и Филиппова (сквер А.М. Герасимова), территория по улице Советской (продолжение проекта) и общественная территория в районе улицы Цветочной в микрорайоне Громушка. Пространства поборются за победу в ходе ежегодного рейтингового голосования, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Голосование начнется в середине апреля.

Фото администрации города Мичуринска