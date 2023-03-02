Экс-директор ФК «Тамбов» пытался за 990 тысяч рублей «купить» матчи

В Ленинским районном суде Тамбова вынесен приговор жителю Москвы, которого признали виновным в преступлении по ч.3 ст.159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере».

Как выяснилось, в 2016 году мужчина, занимавший должность директора департамента безопасности и работы с болельщиками Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига», во время личной встречи со спортивным директором ФК «Тамбов» Павлом Худяковым убедил его в том, что в занимая высокое положение в ФНЛ и имея большие связи в спортивном сообществе, за 100 000 рублей он готов оказать сделать так, что тамбовская команда одержит победу в матче, а за 50 000 рублей организует ничью.

Якобы, у спортивного функционеры есть полномочия назначать на матчи «свои» судейские бригады, с членами которых он может договориться о лояльном подходе к ФК «Тамбов», что обеспечит клубу нужный результат игры. Выполнить эти обещания мужчина не мог – по должности он не занимался организацией судейства и повлиять на исход матчей возможности не имел. Спортивный директор ФК «Тамбов» этого не знал, и, понадеявшись, что мужчина действительно оказывает помощь и содействует команде, несколько раз перевел ему деньги, всего 990 тысяч рублей.

- Подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся, ущерб потерпевшему возместил в полном объеме, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области. – Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно.