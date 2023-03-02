В Тамбове идет отбор педагогов для новой школы

Школа № 2 возведена на севере Тамбова

В Тамбове ведется набор педагогов в недавно построенную школу № 2. Новый учебный корпус на севере город нужно укомплектовать 191 учителем. Пока резюме подали 94 специалиста. Прошло 9 заседаний конкурсной комиссии по отбору кадров.

- Накануне состоялось очередное совещание отборочной комиссии, в котором приняли участие 12 кандидатов: четыре человека претендовали на должность учителя начальных классов, трое хотели работать психологом, двое видели себя на должности учителя истории, по одному человеку предоставили документы на место преподавателей русского языка и литературы, физической культуры и хореографии. Они ознакомили нас со своими документами и опытом работы, - рассказали в администрации города Тамбова.

Документы на участие в конкурсе подают как опытные педагоги, так и молодые специалисты.

Получить необходимую информацию и записаться на собеседование можно по телефону: 8(4752) 53-25-31.

Фото администрации города Тамбова