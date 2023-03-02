В Тамбовской области задержали наркозакладчицу

1 марта сотрудники группы наркоконтроля и патрульно-постовой службы на улицах Большой Садовой и Полевой города Уварова обнаружили пять тайников-закладок с наркотиками. По подозрению в их размещении для дальнейшего сбыта запрещеных веществ задержали 25-летнюю тамбовчанка. При досмотре у нее обнаружили 7 граммов наркотика. Изъятые у женщины и из тайников вещество общим весом 12 граммов оказалось N-метилэфедроном. Выяснилось, что жительница областного центра раскладывала наркотики по тайникам на территории Уварово, а о месте их расположения сообщала покупателям после оплаты.

- Женщину подозревают в преступлении по ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.