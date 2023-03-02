В Тамбове двое парней пытались обокрасть магазин

В полицию Тамбова поступило сообщение о попытке кражи из магазина. На месте сотрудники полиции установили, что злоумышленники разбили окно и забрались в торговый зал сетевого магазина на улице Рылеева. Воришек интересовали продукты и алкоголь, а также деньги в кассе.

- Материальный ущерб организации составил более 14 000 рублей. Совершить преступление злоумышленникам помешала сработавшая в магазине сигнализация. На место происшествия прибыли наряд ППС и сотрудники частного охранного предприятия. Злоумышленники, увидев наряд полиции, попытались скрыться, но благодаря слаженным и грамотным действиям полицейских, сделать этого им не удалось, и они были задержаны на месте преступления, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Задержанными оказались ранее судимые за аналогичные преступления молодые люди 20 и 21 года. Возбуждено уголовное дело о краже.