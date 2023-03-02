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НовостиПроисшествия2 марта 2023 8:01

Жительница Моршанска попала под следствие из-за зарегистрированной на ее имя фирмы

Женщина выступила в качестве подставного лица
Марина МАКОВЛЕВА

Моршанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. Женщину подозревают в незаконном использовании документов для образования юридического лица.

- По версии следствия, незнакомый мужчина предложил подозреваемой передать ему паспорт для регистрации на ее имя юридического лица, пообещав за это денежное вознаграждение в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Женщина согласилась, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Сведения о женщине были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Она значилась учредителем и генеральным директором организации, хотя фактически никакого отношения к ее деятельности не имела.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор доказательственной базы.