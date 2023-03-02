Прокуратура через суд обязала руководство Тамбова отремонтировать улицу Песчаную

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по обращению многодетной матери. Женщина пожаловалась на отсутствие уличного освещения и плохое состояние дороги по улице Песчаной в Тамбове.

- Установлено, что в нарушение требований законодательства о безопасности дорожного движения дорожное покрытие автомобильной дороги по вышеуказанной улице на участке от дома № 100 до дома № 125 имеет высокий уровень износа, отсутствует асфальтовое покрытие, а также линия уличного освещения, - отмечают в прокуратуре Октябрьского района.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя признать бездействие администрации города незаконным и обязать ее отремонтировать дорогу и организовать линию уличного освещения.

Решением Ленинского районного суда города Тамбова требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.