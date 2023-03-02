Двое тамбовчан инсценировали ДТП, чтобы получить страховку

В Кирсановской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Кирсановского и Уметского районов. Их обвиняют в покушении на мошенничество в сфере страхования.

- По версии следствия, заранее договорившись, обвиняемые осуществили инсценировку дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей, разместив их таким образом, чтобы имеющиеся уже на них технические повреждения внешне могли соответствовать механизму их образования при ранее произошедшем ДТП, после чего составили документы необходимые для страховой выплаты, - рассказали в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

После один из мужчин обратился в страховую организацию, чтобы получить выплату. Но представленные документы вызвали подозрение у работников компании, которые обратились в полицию.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кирсановский районный суд для рассмотрения по существу.