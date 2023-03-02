В Тамбове приступили к благоустройству дворов после ремонта на теплосетях

Асфальт будет уложен с наступлением тепла

В Тамбове бригада «Тамбовтеплосервиса» установила бордюры в районе жилого дома на Астраханской, 6. Также участок, где ранее завершился ремонт, подготовила под щебенение. Всего за неделю такие работы прошли в 9-ти дворах.

- К восстановлению благоустройства привлечено несколько бригад ресурсопоставщика. Они работают в круглосуточном режиме. Так, с 20 по 26 февраля после ремонтных работ на сетях обратная засыпка грунтом выполнена на десяти объектах. В их числе Майская, 35, Карбышева,10, Гоголя, 33, С. Лазо, 18, Лесная, 25, - рассказали в администрации города Тамбова.

Возле многоэтажек № 1/3, 1/5 и 177 по улице Астраханской после ремонта на теплосетях выполнено щебенение. Асфальт планируется уложить с наступлением благоприятных погодных условий.

Фото администрации города Тамбова