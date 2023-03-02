Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 6:10

Прокуратура проведет проверку по факту пожара в тамбовской колонии

На место происшествия выезжал прокурор специализированной прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит проверку по факту пожара в производственной зоне Исправительной колонии – 1 УФСИН России по Тамбовской области.

- На место происшествия выезжал прокурор специализированной прокуратуры Валерий Толмачев. По результатам проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры, - сообщают в ведомстве.

Напомним, возгорание в ИК - 1 произошло днем 1 марта.