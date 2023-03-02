Прокуратура проведет проверку по факту пожара в тамбовской колонии

Тамбовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит проверку по факту пожара в производственной зоне Исправительной колонии – 1 УФСИН России по Тамбовской области.

- На место происшествия выезжал прокурор специализированной прокуратуры Валерий Толмачев. По результатам проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры, - сообщают в ведомстве.

Напомним, возгорание в ИК - 1 произошло днем 1 марта.