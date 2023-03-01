5400 тамбовских медработников получили новую социальную выплату

В Тамбовской области более 5400 медицинских работников получили специальную социальную выплату на общую сумму 44,6 млн рублей. Средства выплачены медикам 35 районных и городских больниц и поликлиник. Размер выплаты составил от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

- Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию Социальному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана, - рассказали в отделении Социального фонда России по Тамбовской области.

Самим медработникам обращаться в Соцфонд, подавать заявления или справки не нужно. Деньги, как правило, поступают в течение 3 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация.