Двое иностранцев сделали в Тамбове 42 закладки наркотиков, но продать их не успели

Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан. Их обвиняют в совершении 43 покушений на незаконный сбыт наркотиков через интернет.

По версии следствия, 20-летний гражданин Республики Таджикистан и 21-летний гражданин Республики Узбекистан получили от неустановленного лица в Москве оптовую партию наркотика. Молодые люди приехали в Тамбов и успели сделать 42 закладки, чтобы продавать запрещенные вещества через интернет.

- Однако довести до конца совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, не смогли, поскольку их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области. Из незаконного оборота сотрудниками правоохранительного органа было изъято около 50 грамм метадона и героина, - сообщают в прокуратуре Октябрьского района.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.