В Тамбове будут судить за попытку мошенничества бывшего депутата городской Думы

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Тамбовской городской Думы. Женщину обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

- По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2019 года обвиняемая, в ходе встречи с генеральным директором фирмы – подрядчика, выполнявшего работы по замене теплосетей в районе магазина «Океан», выдвинула требование о передаче денежных средств в размере 8 млн рублей за содействие в не привлечении последнего к уголовной ответственности. Однако, довести свой умысел до конца обвиняемая и ее знакомый не смогли, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Ранее знакомый обвиняемой уже был осужден за это преступление, и даже отбыл наказание. А вот личность женщины долго е могли установить, поэтому уголовное дело было выделено в отдельное производство.

После вручения копии обвинительного заключения дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова.