В Мичуринске отремонтируют «Дом Стрельникова»

Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности Тамбовской области рассмотрел документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - Дома Стрельникова в Мичуринске. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Купец Николай Стрельников многое сделал для развития города Козлова (так до 1932 года назывался Мичуринск). Он состоял гласным Козловской городской думы, занимался благотворительностью. В конце XIX века Стрельников входил в попечительный совет коммерческого училища и пожертвовал на открытие учебного заведения крупную сумму. Мастерская, где молодых людей обучали рабочим профессиям, содержалась на средства купца. В 1905 году Стрельников построил на Московской (сегодня - Советской) улице двухэтажный каменный дом, а вскоре товарищество «Работник» открыло в нем магазин сельскохозяйственных инструментов. После революции дом оказался в списке муниципализированных зданий. Долгие годы в нем размещался Дом политического просвещения и лекционный зал общества «Знание».

- В марте 1992 года в здание переехал Мичуринский краеведческий музей, в котором сегодня хранятся около 20 тысяч экспонатов, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Проектом планируется капитальный ремонт здания в целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения.