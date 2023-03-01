В Тамбове создадут паспорта удаленных деревьев

В Тамбове разработают онлайн-сервис, где будут размещать информацию об удалении аварийных деревьев.

- На платформе можно будет найти информацию о том, где, когда и почему было удалено дерево, акт его осмотра, фото и порубочный билет. Кроме того, на этой площадке будут размещаться сведения обо всех высаживаемых в городе деревьях, - рассказала глава администрации города Максим Косенков.

Он подчеркнул, что удаление аварийных и пораженных златкой деревьев ведется в Тамбове даже зимой. Всего за прошлый год в областном центре было снесено свыше 2,1 тыс. опасных деревьев. Так, сегодня утром бригада рабочих дирекции благоустройства и озеленения трудилась на Моршанском шоссе, здесь предстоит спилить порядка 100 засохших ясеней. Скоро на улицах города начнут высаживать молодые крупномеры.