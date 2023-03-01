37-летняя тамбовчанка попала под колеса иномарки

Авария произошла а улице Носовской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 28 февраля в 14 часов 5 минут в районе дома №10 по улице Носовской города Тамбова. 53-летняя водитель «NISSAN QASHQAI» сбила 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, хотя в зоне видимости был перекресток, где переход разрешен.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.