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НовостиПроисшествия1 марта 2023 10:33

37-летняя тамбовчанка попала под колеса иномарки

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Авария произошла а улице Носовской

Авария произошла а улице Носовской

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 28 февраля в 14 часов 5 минут в районе дома №10 по улице Носовской города Тамбова. 53-летняя водитель «NISSAN QASHQAI» сбила 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, хотя в зоне видимости был перекресток, где переход разрешен.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.