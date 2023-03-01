В Тамбове завершают работу над проектами благоустройства территорий

Скоро будут отобраны подрядчики для выполнения работ

В тамбовском управлении архитектуры завершается разработка дизайн-проектов благоустройства территорий по программе «Дорога к дому». Предварительные эскизы каждой территории были согласованы с жителями, которые могли внести свои пожелания по размещению пешеходных дорожек, игровых и спортивных площадок, лавочек, освещения. В финальном проекте все это постарались учесть.

- В зависимости от специфики территории мы постарались предусмотреть в каждой из них свои точки притяжения. Где-то это будут парковые зоны, как в Лермонтовском сквере, со скамейками для отдыха, где-то спортивные или детские площадки с игровыми комплексами, как на Покровской, 2, 3. Транзитные зоны также будут комфортными и для перемещения, и для отдыха, - рассказали в администрации города Тамбова.

Проектом постарались охватить максимальное количество микрорайонов. Каждая из территорий это пустырь или пространство, требующее обновления.

Аукцион на поиск подрядчиков для благоустройства будет проводиться уже в марте.

Фото администрации города Тамбова