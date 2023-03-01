Житель Пичаевского района украл у односельчанки деньги и алкоголь

Злоумышленнику даже не пришлось взламывать замок Фото: УМВД по Тамбовской области

В дежурное отделение полиции села Пичаево поступило сообщение о краже от 38-летней жительницы села Байловка. Из ее дома пропали 20 000 рублей и алкоголь.

Полицейские установили, что неизвестный зашел в дом, не оставив следов взлома. Вскоре выяснилось, что один из жителей села внезапно разбогател, стал отдавать долги и покупать спиртное. После задержания 29-летний ранее судимый за кражи мужчина сознался, что знал семью и был осведомлен, где лежит ключ от входной двери.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, похищенные деньги злоумышленник сразу же потратил. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Мужчине предстоит возместить соседке ущерб.