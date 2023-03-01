Парни, напавшие на прохожих в Мичуринске, получили 3 года тюрьмы

Суд признал достаточными доказательства, собранные Мичуринским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области, и вынес приговор двум местным жителям. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и побоях.

Следствие установило, что нетрезвые юноши (обоим на тот момент было 17 лет) шли по улице 7 Ноября в микрорайоне Кочетовка города Мичуринска и встретили двух мужчин. Молодые люди попросили закурить, а получив отказ, набросились на прохожих.

- В результате у 59-летнего потерпевшего врачи диагностировали тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и множественных переломов ребер, а у его 49-летнего знакомого – ушибы мягких тканей, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд приговорил парней к 3 годам 10 дням тюрьмы.