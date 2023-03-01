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НовостиПроисшествия1 марта 2023 8:29

В Тамбовской области будут судить мужчину, в доме которого нашли 22 кг наркотиков

Гостя из Санкт-Петербурга обвиняют в покушении на сбыт запрещенных веществ
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.

- По версии следствия, обвиняемый незаконно изготовил более 22 кг наркотического средства, которое для последующего сбыта привез из Ленинградской области в домовладение, расположенное в Гавриловском районе, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Развернуть торговлю мужчине не дали. Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области обнаружили и изъяли наркотическое средство. Дело будет направлено в Гавриловский районный суд для рассмотрения по существу.