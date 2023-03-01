В Сампуре выявлен факт продажи алкоголя подростку

В поселке Сампур сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выявили факт продажи подростку спиртного. Продавец – 42-летняя местная жительница - не спросила у юноши паспорт прежде чем продать алкоголь.

- Согласно статье 14.16 КоАП РФ розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

За неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрена уголовная ответственность. В этом случае виновному может грозить штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до одного года.