В Тамбове пойдет под суд мужчина, который накауне нового года расправился с сожительницей

В СО по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

31 декабря прошлого года в комнате общежития по улице Никифоровской города Тамбова обнаружили тело 33-летней женщины. Как установили эксперты, причиной ее смерти стала сочетанная травма тела и разрыв внутренних органов. Следствием установлено, что накануне на фоне ревности и непристойного, по мнению обвиняемого, поведения сожительницы между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина подверг ее избиению. Утром следующего дня, он обнаружил ее мертвой.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном, за совершение преступлений против собственности.