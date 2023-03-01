Тамбовские судебные приставы по ошибке арестовали счета жителя Пермского края

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку деятельности судебных приставов-исполнителей по обращению жителя Пермского края. При этом выяснилось, что права заявителя были нарушены, так как его ошибочно идентифицированного в качестве должника по исполнительному производству.

Дело в том, пермяк является полным тезкой должника, живущего в Тамбове, и имеет такую же дату рождения. Поэтому судебный пристав наложил арест на его счета по возбужденному в Советском РОСП города Тамбова исполнительному производству.

- По выявленным нарушениям прокуратурой в адрес УФССП России по Тамбовской области внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, незаконные постановления отменены, - сообщают в прокуратуре Советского района города Тамбова.