Инженер сельхозорганизации, в которой погиб механизатор, предстанет перед судом

Прокурор Тамбовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего инженера сельскохозяйственной организации. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Обвиняемый допустил к сельскохозяйственным работам неисправный комбайн: у него отсутствовал предохранительный щиток на карданном вале выгрузного шнека. Это обстоятельство стало роковым для механизатора.

- При выгрузке семян подсолнечника из бункера комбайна в кузов грузового автомобиля одежда потерпевшего попала в незащищенные предохранительным щитком движущиеся части комбайна – карданный вал выгрузного шнека, вследствие чего накрутилась на него и с силой сдавила последнему грудную клетку. В результате этого мужчина получил тяжкие телесные повреждения от которых скончался на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Тамбовский районный суд.