Житель Моршанска чуть не убил оскорбившую его сожительницу

Спасти женщину удалось только благодаря своевременной медицинской помощи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Моршанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство.

- 6 декабря 2022 года в медицинское учреждение в тяжелом состоянии поступила 37-летняя женщина с проникающим ранением в области грудной клетки. Следствием установлено, что утром указанного дня между сожителями на почве ревности произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевшая оскорбительно выразилась в адрес обвиняемого. Разозлившись, он схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, позволяющую направить уголовное дело в суд.