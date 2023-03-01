Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 марта 2023 6:31

Житель Моршанска чуть не убил оскорбившую его сожительницу

Мужчина схватился за нож во время бытовой ссоры
Марина МАКОВЛЕВА
Спасти женщину удалось только благодаря своевременной медицинской помощи

Спасти женщину удалось только благодаря своевременной медицинской помощи

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Моршанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство.

- 6 декабря 2022 года в медицинское учреждение в тяжелом состоянии поступила 37-летняя женщина с проникающим ранением в области грудной клетки. Следствием установлено, что утром указанного дня между сожителями на почве ревности произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевшая оскорбительно выразилась в адрес обвиняемого. Разозлившись, он схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, позволяющую направить уголовное дело в суд.