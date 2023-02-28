Житель Мичуринска одолжил у знакомого 100 тысяч рублей и пропал

В полицию Мичуринска обратился 34-летний мужчина. Он рассказал о мошенничестве. К нему домой на улицу Красную зашел знакомый и попросил денег в долг. Потерпевший дал приятелю 100 000 рублей.

Назад эти деньги мужчина так и не получил. Знакомый все время находил новый повод отложить возврат суммы. Со временем должник перестал выходить на связь. Тогда житель Мичуринска обратился в полицию.

- В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан житель улицы Январской 1994 года рождения. Данное лицо дало признательные показания, выяснилось, что задержанный не собирался возвращать средства и потратил деньги на свои личные нужды. Молодому человеку придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кошелька, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.