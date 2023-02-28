В западной части Тамбова не будет света

1 марта в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

Как сообщают в администрации города, в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 не будет света по улицам:

- пер. Летный, д. 4-16;

- пр. Летный, д. 3-16.

На время проведения ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 13.30 до 16.30 обесточат:

- ул. Добролюбова, д. 1-28;

- пр. Добролюбова, д. 1-13;

- ул. Вагоностроительная, д. 20-69;

- пр. Вагоностроительный, д. 18-38;

- ул. Воронежская, д. 9-86;

- ул. Узловая, д. 5-49;

- пр. Узловой, д.2-26;

- ул. Крылова, д. 3-39;

- ул. Чехова, д. 1-35;

- ул. Кольцова, д. 1-22;

- пр. Кольцова, д. 3-18;

- пр. Районный, д. 1-19.

В связи с обрезкой деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 13.00 планируется отключение на улицах:

- Майская, д. 9-26;

- 1-й Авиационный пр., д. 62-119;

- 2-й Авиационный пр., д. 28-132.