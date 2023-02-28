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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 12:52

В Тамбове на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку

Пострадавшую на скорой отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девушка переходила дорогу по "зебре"

Девушка переходила дорогу по "зебре"

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы 16-летняя девушка, произошла 27 февраля в 8 часов в районе дома №15 по улице Чичканова, города Тамбова. 66-летний водитель «LADA GRANTA» на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на несовершеннолетнюю.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.