Тамбовчанин получил три года колонии за нападение на приятеля

В Моршанском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении мужчины, который причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Выяснилось, что 26 августа житель Моршанского района пришел к своим знакомым, где на кухне в доме они стали распивать спиртные напитки, в процессе застолья произошла словесная ссора. В итоге мужчины вышли на улицу, где один из них вынул из кармана хозяйственный нож, и нанёс знакомому один удар в область живота слева и два удара в лицо. После чего, нападавший с места происшествия скрылся.

- В судебном заседании мужчина вину свою признал. Потерпевший примирился с подсудимым, поскольку последний принес свои извинения, навещал его в больнице, возместил моральный вред, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - С учетом данных о личности подсудимого, характера опасности преступления, мнения потерпевшего, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.