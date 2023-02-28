В Тамбовском районе пройдут публичные слушания по объединению поселений в муниципальный округ

30 марта в администрации Тамбовского района пройдут публичные слушания. На них пойдет речь об объединении всех поселений, входящих в состав района, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа.

- Публичные слушания будут проводиться 30 марта 2023 года в 10:00 часов по адресу: город Тамбов, ул. Юрия Гагарина, дом 141 «в», большой зал заседаний администрации Тамбовского района Тамбовской области. Получить информацию о проведении публичных слушаний можно по адресу: г. Тамбов, ул. Юрия Гагарина, дом 141 «в», Тамбовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области. Контактный телефон: 8(4752)44-83-76, 8(4752)44-77-78, - сообщают в администрации района.