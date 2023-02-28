Житель Сосновского района украл из недостроенной бани провода и строительную тачку

Следователями Сосновского района было возбуждено уголовное дело о краже со взломом. Кто-то забрался во двор дома на улице Мякотина, взломал дверной замок и забрался в недостроенную баню. Добычей вора стали 3 бухты медных проводов, водяной насос, счетчик воды и строительная тачка.

Полицейские задержали 29-летнеего жителя улицы Гражданской. Мужчина признался, что сдал похищенное в ближайший пункт приема металла за 3000 рублей.

- Задержанному придется возместить материальный ущерб из своего кармана. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, проверяется причастность молодого человека к аналогичным преступлениям, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.