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НовостиОбщество28 февраля 2023 10:50

Тамбовские старшеклассники напишут Всероссийские проверочные работы

1 марта знания по истории и биологии продемонстрируют ученики 3-х школ в Тамбове, Моршанске и Уварове
Марина МАКОВЛЕВА
Участие школ в ВПР проходит в режиме апробации

Участие школ в ВПР проходит в режиме апробации

1 марта стартуют Всероссийские проверочные работы для школьников. С 1 по 25 марта для учеников 10 классов пройдут ВПР по географии, для одиннадцатиклассников - по географии, истории, химии, физике, биологии, иностранным языкам.

- Участие школ в ВПР для 10 и 11 классов проходит в режиме апробации. Каждая школа самостоятельно принимает решение об участии в оценке знаний школьников, формирует график участия. ВПР в 11 классах проводятся среди учащихся, которые не выбрали данные предметы для прохождения государственной итоговой аттестации. Большинство образовательных организаций выбрали для проведения ВПР в 11 классах – историю, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

1 марта свои знания по истории и биологии продемонстрируют выпускники школы № 2 им. Н.И. Бореева в Моршанске, школы № 24 в Тамбове и лицея им. А.И. Данилова в Уварове.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области