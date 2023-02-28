Ремонт коллектора на Моршанском шоссе в Тамбове выбился из графика

В подвалах домов на Моршанском шоссе и улице Подвойского, подтопленных в результате ремонта коллектора, продолжают откачивать воду.

- «РКС-Тамбов» продолжает работы на канализационном коллекторе в районе Моршанского шоссе, при этом подрядчик серьезно отклонился от графика. К нему будут применены жесткие меры из-за нарушения сроков ремонта, - сообщают в администрации города Тамбова.

В областном центре планируется отремонтировать 16 объектов дорожного хозяйства. Три объекта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» прошли стадию торгов, на днях будет подписан контракт по ремонту улицы Агапкина. Она будет сделана за счет средств, сэкономленных на торгах по улицам Свободная и Чичканова.

В этом году планируется организовать 8 многофункциональных площадок с воркаутом. Пока места их размещения под вопросом. Сейчас в списке около 25 адресов, поступивших из комитета по делам горожан и от самих жителей.

В Тамбове практически ежедневно ведется отлов бродячих собак. С начала года было отловлено 78 животных, 57 из которых в Строителе, Бокино и Покрово-Пригородном. Вскоре планируется опубликовать список мест, куда будет запрещено выпускать животных после проведения стерилизации и чипирования.