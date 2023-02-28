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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 10:11

Житель Кирсанова взял продукты в магазине и скрылся, не заплатив

Мужчину задержали благодаря записи камеры видеонаблюдения
Марина МАКОВЛЕВА

В дежурную часть отдела полиции сообщили о грабеже в магазине на улице Буденного в Кирсанове. Мужчина взял продукты с прилавка и быстро прошел мимо кассы, не заплатив. Продавец поспешила обратиться в полицию.

Полицейские выяснили, что товар присвоил 38-летний местный житель. Подозреваемого задержали благодаря записи камеры видеонаблюдения. Задержанный дал признательные показания.

- Похищенное изъято. После экспертизы по материальному ущербу будет вынесено процессуальное решение. Злоумышленник уже не раз привлекался к административной ответственности за мелкие хищения, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчине может грозить до 4 лет тюрьмы.