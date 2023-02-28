В Тамбовской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

За неделю в Тамбовской области на 7 % снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ. К медикам обратилось 7894 человека с соответствующими симптомами. Дети по-прежнему составляют чуть меньше половины из них. Выявлено 47 случаев гриппа, их них 18 случаев у детей.

Наравне с Тамбовом, высокие показатели заболеваемости сохраняются в Моршанске, Первомайском районе и Котовске. В Токаревском районе отмечается рост числа заболевших.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области, из 18 обследованных больных у 3-х выявлен Covid-19, также отмечено по одному случаю метапневмовируса и вируса гриппа типа В.

За весь сезон с начала ноября среди жителей области выявлено 675 случаев гриппа. В основном, у тамбовчан диагностировался свиной грипп.