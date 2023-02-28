Двое тамбовчан попытались сдать в металлолом чужой забор

В полицию поступила информация о краже части металлического ограждения на улице Социалистической в Тамбове. На месте полицейским удалось обнаружить следы автомобиля и обуви.

Сотрудники уголовного розыска задержали молодых людей 35 и 32 лет. Тамбовчане сговорились и ночью пошли разбирать забор, чтобы сдать его в металлолом.

- Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальный срок наказания виновному – лишение свободы на срок до 5 лет. Задержанные уже не раз привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.