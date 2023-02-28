Нетрезвая жительница Мордовского района «заминировала» районную больницу

В дежурную часть полиции по системе 112 поступило сообщение о минировании здания Мордовской районной больницы. Об этом рассказала по телефону нетрезвая женщина. Полицейские быстро установили ее личность. Ею оказалась 34-летняя жительница села Михайловка Мордовского района.

- Сотрудники оперативных служб совместно с кинологами обследовали здание медицинского учреждения, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Женщина была опрошена и полностью признала свою вину. Сообщение она сделала, будучи в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений. Ранее данная гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.