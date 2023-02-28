В Тамбове не все дворы своевременно обрабатывают от гололеда и сосулек

Опасность подстерегает пешеходов сверху и снизу

В Тамбове сотрудники административного комитета выявили нарушения противогололедной обработки во дворах многоэтажек, у магазинов и образовательных учреждений. Всего на наличие наледи на пешеходных дорожках и сосулек на крышах было проверено более 260 адресов.

За прошедшую неделю специалисты обследовали 172 дворов, 41 территорию вблизи школ и детсадов, 40 - у магазинов и медучреждений.

- В результате нарушения выявления по 28 адресам многоквартирных домов, при этом управляющими компаниями в них уже проведена антигололедная обработка и очищены кровли от наледи. Двум управляющим организациям за отсутствие этой работы объявлены предостережения. Кроме того, имеющиеся замечания устранены на других социальных объектах, в том числе на 11 общественных территориях, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова