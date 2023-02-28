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НовостиОбщество28 февраля 2023 7:43

Почти 250 тамбовских семей направили маткапитал на строительство или реконструкцию частного дома

На работы было перечислено около 70 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области в 2022 году почти 250 семей направили материнский капитал на строительство или реконструкцию частного жилого дома. На эти цели было перечислено около 70 млн рублей. Деньги выделялись на строительство нового жилья, расширение имеющегося или для компенсации затрат на уже построенный или реконструированный дом. Об этом сообщают в правительстве Тамбовской области.

Средства направляются владельцу сертификата в два этапа – сначала половина запрашиваемой суммы, а после завершения основных работ – остальную сумму. На строительство нежилого помещения материнский капитал потратить нельзя, но поменять крышу или окна в жилье возможно.