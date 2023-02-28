В Знаменском районе вдове ветерана ВОВ отказали в улучшении жилищных условий

Прокуратура Знаменского района проверила соблюдение жилищного законодательства по обращению дочери вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Как выяснилось, администрация сельсовета необоснованно отказала 85-летней пенсионерке в признании ее нуждающейся в улучшении жилищных условий.

- В целях защиты жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны прокуратура внесла представление главе Покрово-Марфинского сельсовета. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Благодаря вмешательству прокуратуры женщине выдан сертификат на приобретение жилого помещения на сумму свыше 2,5 млн рублей, - сообщают в прокуратуре Знаменского района.