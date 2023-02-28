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НовостиОбщество28 февраля 2023 7:22

В Знаменском районе вдове ветерана ВОВ отказали в улучшении жилищных условий

После вмешательства прокуратуры женщина получила сертификат на 2,5 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Знаменского района проверила соблюдение жилищного законодательства по обращению дочери вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Как выяснилось, администрация сельсовета необоснованно отказала 85-летней пенсионерке в признании ее нуждающейся в улучшении жилищных условий.

- В целях защиты жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны прокуратура внесла представление главе Покрово-Марфинского сельсовета. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Благодаря вмешательству прокуратуры женщине выдан сертификат на приобретение жилого помещения на сумму свыше 2,5 млн рублей, - сообщают в прокуратуре Знаменского района.