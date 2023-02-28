Полицейского, принявшего 12-летнюю девочку за наркоторговку, обвиняют в превышении должностных полномочий

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, полицейский принял 12-летнюю девочку, которая фотографировала дерево, за «закладчицу». Не связавшись с коллегами, мужчина решил сам задержать «преступницу», схватил девочку за руку, повалил на землю и некоторое время удерживал.

- Отпустил школьницу подозреваемый только после того, как, услышав ее крики, выбежали родственники и соседи. Как выяснилось, девочка гуляла с котом и когда тот забрался на дерево, решила его сфотографировать, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время обстоятельства дела устанавливаются, продолжается сбор доказательственной базы.