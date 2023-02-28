Тамбовчанин отказался платить штраф за землю, заросшую сорняком

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверила соблюдение земельного законодательства. В результате внеплановой проверки был обнаружен участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 31,51 га, заросший сорняками и кустарником.

Собственника оштрафовали на 20 тысяч рублей, однако штраф он так и не заплатил. Управление Россельхознадзора было вынуждено взыскать деньги через судебных приставов.

- Управлением федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области административный штраф взыскан с физического лица в полном объеме, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.