В Тамбовской области расширят участок трассы Р-22 «Каспий»

Пока на место стройки завозится грунт

На федеральной трассе Р-22 «Каспий» строятся две новые полосы движения. Сейчас на участке 356 км - 371 км возводится насыпь, завезено более 80 тысяч кубометров грунта.

- Расширенный до четырех полос участок снабдят осевым барьерным ограждением для исключения рисков лобовых столкновений. Устроят три разворотные петли, исключающие небезопасные левые повороты и обеспечивающие безопасное движение транспорта к населенным пунктам, таким как Фонвизино, Новоспасское, Заводской, Иловай-Дмитриевское, Старосеславино, - сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Капитальный ремонт позволит повысить пропускную способность участка до 20 тысяч автомобилей в сутки. Также в список работ включено расширение моста через реку Иловай и путепровода через железнодорожные пути.

Для безопасности движения планируется установить около 3 км нового освещения и обновить часть старого. У населенных пунктов появятся 4 остановочных комплекса с пешеходными дорожками и перильным ограждением.

Сперва специалисты планируют построить две новые полосы, чтобы переключить на них движение транспорта, затем будут отремонтированы существующие полосы. Работы рассчитаны до осени 2025 года.

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград