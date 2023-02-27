Хоккейный клуб «Тамбов» одержал волевую победу в Подмосковье

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 26 февраля, хоккейный клуб «Тамбов» проводил третий матч в рамках Кубка Петрова с «Химиком». Проиграв на своем льду 1:4 и 0:5, наши парни перебрались в Воскресенск, где сумели размочить счет в серии и вернуть, казалось бы, утраченную интригу. По разу подмосковный клуб огорчили – Глеб Шашков (15-я, 1:0), Василий Жилов (28-я, 2:2), Павел Чернов (28-я, 3:2), Александр Тимирев (43-я, 4:2) и Данила Попов (51-я, 5:3). Итоговый счет – 5:4 в пользу «Тамбова». Отметим, что интервал между точными бросками Жилова и Чернова составил 11 секунд.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Химика». Сегодня, 27 февраля, команды проведут 4-й матч в Воскресенске. Начало игры в 18:30. Пятая встреча пройдет 2 марта в Тамбове.

Напомним, что в четвертьфинал турнира выйдет тот, кто первым одержит четыре победы. Если потребуются шестой и седьмой поединки, то они состоятся в Воскресенске (5 марта) и в Тамбове (8 марта).