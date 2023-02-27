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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 14:39

Дорожно-строительную фирму обвиняют в неуплате более 38 млн рублей налогов

Организация скрывала истинные доходы, ведя двойную бухгалтерию
Марина МАКОВЛЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по материалам регионального УФНС России. Основанием для этого стало уклонение дорожно-строительной фирмы от налогов.

По версии следствия, более 3-х лет руководство организации умышленно включали в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения, основанные на фиктивных бухгалтерских документах.

- Данные неправомерные действия повлекли неуплату налогов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 38 миллионов рублей. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и конкретных лиц, причастных к его совершению, - сообщают в СУ СК РФ ПО Тамбовской области.