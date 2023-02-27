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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:59

Мичуринская чиновница, обвиненная в коррупции, признана уволенной в связи с утратой доверия

Прокуратура настояла на формулировке причины увольнения бывшего заместителя главы администрации
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовский областной суд принял решение об отмене решения суда первой инстанции и удовлетворении требований прокурора. Теперь глава города Мичуринска будет обязан изменить формулировку увольнения своего бывшего заместителя на следующую: «в связи с утратой доверия».

Ранее прокурор Мичуринска направлял в администрацию города представление, требуя рассмотреть на специальной комиссии вопрос о наличии оснований для утраты доверия к заместителю главы администрации города, которая обвинялась в коррупции.

Однако руководство Мичуринска отказалось удовлетворять требование прокурора, так как приговор суда в законную силу на тот момент не вступил, а трудовой договор с ней расторгнут по собственному желанию.

Как подчеркнули в прокуратуре города Мичуринска, не согласившись с указанным, прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать администрацию изменить формулировку. Мичуринским городским судом заявление прокурора было оставлено без удовлетворения, в связи с чем прокурор обжаловал его в апелляционном порядке.