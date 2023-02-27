В Тамбове не будет света из-за ремонта сетей и обрезки деревьев

28 февраля в Тамбове планируются отключения электроэнергии.

Так, по информации администрации города Тамбова, с 9.00 до 16.00 в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ свет отключат по следующим адресам:

- ул. Н. Вирты, д. 21-47;

- ул. Пушкарская, д. 33-41.

С 9.00 до 11.30 на время проведения ремонтных работ в трансформаторной подстанции планируется отключение в здании по б. Энтузиастов, д. 2А.

С 14.00 до 16.30 – по ул. Рылеева, д. 62-76 и ул. Социалистическая, д. 9.

В связи с обрезкой деревьев с 9.00 до 13.00 не будет электричества по улицам:

- К. Маркса, д. 74-97;

- Кирова, д. 3-15.